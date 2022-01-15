Из Казахстана вылетели 18 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ

Накануне из Казахстана также вылетели миротворцы из Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.
В Казахстане в субботу, 15 января, из аэропорта Алматы вылетели 18 самолетов с российскими миротворцами Организации договора о коллективной безопасности и военной техникой.
Об этом со ссылкой на Минобороны Российской Федерации сообщает "Интерфакс".
"Сегодня 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, которые выполнили задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ", — указали в оборонном ведомстве РФ.
Отмечается, что по прибытии в аэродромы в Ивановской и Московской областях подразделения совершат марши на штатной технике к пунктам постоянной дислокации.
Накануне миротворческие контингенты из Армении, Беларуси и Таджикистана, выполнив загрузку техники и личного состава, на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС РФ также вылетели из Казахстана и вернулись на родину.
Кроме того, в пункт постоянной дислокации вернулись миротворцы из Киргизии. Ожидается, что возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации завершится до 19 января.
В начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ, на фоне которых президент страны Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.