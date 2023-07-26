Из Молдовы вышлют часть российских дипломатов: зачем это нужно

Со стороны РФ есть попытки устроить в стране внутреннюю дестабилизацию.

Из Молдовы вышлют часть российского дипломатического персонала. Такое решение приняло правительство страны.

Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции, вице-премьер-министр Молдовы Ник Попеску.

По его словам, в стране есть попытки внутренней дестабилизации, поэтому их следует прекратить.

"Мы решили ограничить количество российских дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова", — сказал Попеску.

Пока неизвестно, сколько именно людей подпадут под сокращение. Само же решение было принято после журналистского расследования о вероятной слежке за молдавскими властями с помощью антенн и спутниковых тарелок, размещенных на крыше посольства РФ.

"В течение нескольких лет я являлся объектом достаточно враждебных действий со стороны Российской Федерации, значительная часть которых осуществлялась через посольство Российской Федерации в Кишиневе. Я видел информацию о чрезмерном количестве антенн на здании посольства. Важно, чтобы дипломатические службы сосредоточились на хороших отношениях, но когда часть дипломатического персонала направляет усилия на дестабилизацию в нашей стране. Мы пришли к согласию относительно необходимости ограничения количества дипломатов из Российской Федерации, аккредитованных в Республике Молдова, чтобы создать ситуацию, когда будет меньше лиц, действующих против нас" — отметил Нику Попеску.

О решении также проинформированы представители Российской Федерации.

Напомним, что в Молдове отреагировали на призывы Сальдо ударить по стране.

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