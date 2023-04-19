Из Молдовы выслали российского дипломата после скандала с лидером Татарстана

Сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе обвинили в несовместимых с дипломатическим статусом действиях и объявили нежелательной персоной в Молдове.

В среду, 19 апреля, Республика Молдова выслала сотрудника посольства Российской Федерации, обвиняемого в “действиях, несовместимых с дипломатическим статусом”. Это произошло после того, как молдавские пограничники в аэропорту Кишинева отказали во въезде в страну находящемуся под санкциями ЕС лидеру российского Татарстана Рустаму Минниханову.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Молдавии.

“За действия, несовместимые с дипломатическим статусом, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 г.) Министерство иностранных дел и по европейской интеграции сообщает, что объявило персоной нон грата на территории нашего государства представителя Посольства Российской Федерации в Кишиневе, он был вынужден покинуть территорию Республики Молдова”, — говорится в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы добавили, что сообщили об этом российской стороне, вызвав посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в штаб-квартиру МИД.

Ранее президент Татарстана, являющийся субъектом РФ, Рустам Минниханов заявил, что его не пустили в Республику Молдова, где он собирался принять участие в международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов — 2023", организованном в Гагаузии одним из пророссийских кандидатов на должность башкана (главы) этого автономного территориального образования на юге Молдовы, населенного тюркоязычным народом – гагаузами.

Власти Кишинева рассматривали присутствие российского политика как вмешательство во внутренние дела Республики Молдова. "Поддержка кандидата на региональных выборах в нашей стране не является достаточным основанием [для въезда в Молдову], и власти ранее просили российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела страны", — заявили в пограничной полиции Молдовы, передает Newsmaker.

Бывший пророссийский президент-социалист Игорь Додон назвал этот запрет "позором" и "плевком в лицо молдавскому и гагаузскому народу, которые всегда отличались своим гостеприимством".

МИД России расценил отказ Республики Молдова во въезде в страну Минниханова как новый недружественный шаг со стороны Кишинева. Представитель российской дипломатии Мария Захарова заявила, что Москва просит Кишинев "не препятствовать развитию отношений и межрегиональных связей с Россией".

Как известно, лидер Татарстана находится под санкциями ЕС. Он является председателем правления ПАО "Туполев", производящего стратегические бомбардировщики для ВС РФ.

Напомним, главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову 17 апреля. Он хотел принять участие в мероприятии в автономном территориальном образовании Гагаузии.

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