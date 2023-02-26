Из Москвы-реки выловили тело мужчины: его несло в направлении Красной площади

Личность утопленника, всплывшего в самом центре российской столицы, пока не установили.
В воскресенье, 26 февраля, в российской столице Москве спасатели выловили из реки тело неизвестного мужчины.
Как сообщили в Telegram-канале Shot, течение Москвы-реки несло утопленника в направлении Красной площади.
Выловить тело мужчины удалось в районе причала возле московского Театра Эстрады.
По предварительной информации, утопленник находился в воде долгое время, поскольку тело покрыто густым слоем ила.
В настоящее время криминалисты пытаются установить личность погибшего и выяснить, были ли насильственные обстоятельства его смерти.
Также неизвестно, где именно всплыл утопленник и какое расстояние он проплыл в водах главной реки российской столицы.
Напомним, ранее в России загадочно погиб полковник МВД из Москвы Хабас Цыпинов. Он поехал к родственникам на праздники и упал в реку.
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