Из Москвы-реки выловили тело мужчины: его несло в направлении Красной площади

Личность утопленника, всплывшего в самом центре российской столицы, пока не установили.

В воскресенье, 26 февраля, в российской столице Москве спасатели выловили из реки тело неизвестного мужчины.

Как сообщили в Telegram-канале Shot, течение Москвы-реки несло утопленника в направлении Красной площади.

Выловить тело мужчины удалось в районе причала возле московского Театра Эстрады.

По предварительной информации, утопленник находился в воде долгое время, поскольку тело покрыто густым слоем ила.

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В настоящее время криминалисты пытаются установить личность погибшего и выяснить, были ли насильственные обстоятельства его смерти.

Также неизвестно, где именно всплыл утопленник и какое расстояние он проплыл в водах главной реки российской столицы.

Напомним, ранее в России загадочно погиб полковник МВД из Москвы Хабас Цыпинов. Он поехал к родственникам на праздники и упал в реку.

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