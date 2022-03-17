Из Москвы в Словакию прилетел спецборт: Кремль вывозит обвиняемых в шпионаже дипломатов

Российский шпионов, действовавших под прикрытием посольства РФ, интересовала в частности информация по Украине.
В четверг, 17 марта, в столицу Словакии прибыл самолет Ил-76ТД-90ВД из Москвы, для которого было сделано исключение, поскольку небо стран Евросоюза закрыто для полетов российских воздушных судов из-за войны, развязавшейся Кремлем в Украине.
О приземлении спецборта в аэропорту Братиславы свидетельствуют данные специализированного авиационного ресурса Flightradar24.
Ранее, в понедельник, 14 марта, МИД Словакии объявил, что высылает трех российских дипломатов, которым было приказано покинуть страну в течение 72 часов из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях. Фактически сотрудников посольства обвинили в шпионаже.
Как сообщает издание Pravda, на следующий день после оглашения сотрудников посольства РФ персонами нон грата словацкая полиция сообщила о задержании четырех граждан, выполнявших задачи российской военной разведки ГРУ. Один из задержанных поддерживал отношения с помощником военного атташе российского посольства в Братиславе Сергеем Соломасовым, от которого получал задания и деньги.
Словацкие граждане, сотрудничавшие с агентами российской спецслужбы, предоставляли россиянам конфиденциальную информацию об интересах НАТО и Вооруженных сил Словацкой Республики. Один из них сотрудничал с россиянами еще с 2013 года.
Российская спецслужба ГРУ через словацкие контакты также интересовалась информацией по Украине.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что высылка Словакией трех российских дипломатов в связи со шпионским делом не является дружественным шагом и его нельзя оставить без ответа. По ее словам, действия словацкой власти являются "разочарованием", которое неизбежно приведет к ухудшению взаимоотношений.
Напомним, недавно бундесвер приступил к перемещению зенитно-ракетного комплекса Patriot в Словакию.
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