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Из Москвы заберут региональный офис ВОЗ: 43 страны поддержали резолюцию

Дата публикации
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2012
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Из Москвы заберут региональный офис ВОЗ: 43 страны поддержали резолюцию

Фото: Associated Press

Региональный офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенный в столице России, предлагают перенести в Киев.

Во вторник, 10 мая, Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения поддержал резолюцию с призывом перенести за пределы России офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенный в Москве.

Об этом сообщили на официальном сайте ВОЗ.

Соответствующий запрос в Европейское региональное бюро ВОЗ подала Украина. Украинская делегация рассчитывает, что этот офис будет перенесен в Киев.

После того, как несколько стран высказали замечания по резолюции, ее поддержали 43 страны ЕРК ВОЗ. Против проголосовали только Россия, Беларусь и Таджикистан, еще две страны воздержались.

Резолюция поручает региональному директору ВОЗ Гансу Клюге:

  • изучить возможность переноса из Москвы за пределы РФ регионального офиса организации по неинфекционным болезням;
  • приостановить проведение в РФ всех мероприятий (конференций, семинаров, встреч) под эгидой ВОЗ;
  • вынести вопрос вторжения в Украину, что привело к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, на заседание 75 Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал эту резолюцию "еще одним решительным шагом к изоляции РФ от цивилизованного мира".

"Все уже увидели настоящее лицо России и понимают, что это – государство-убийца. А тот, кто уносит жизни и здоровье гражданских лиц, не может на мировом уровне представлять борющуюся за их спасение организацию", – написал по этому поводу на своей странице в Facebook украинский министр.

Напомним, Минздрав Украины также призывает прекратить членство РФ в исполнительном комитете ВОЗ.

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