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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Из музея в Вене похитили ожерелье египетской королевы с 673 бриллиантами

В Вене двое мужчин разбили витрину и вынесли платиновое украшение из музея.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Кража произошла на фоне ряда громких ограблений европейских музеев

Кража произошла на фоне ряда громких ограблений европейских музеев / © Getty Images

В Венском музее прикладного искусства среди бела дня произошло дерзкое воровство произведений искусства. 27 августа двое неизвестных мужчин разбили стеклянную витрину и украли по меньшей мере один ценный экспонат.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Также сообщается, что дерзкое и умышленное ограбление произошло на глазах нескольких свидетелей. Никто не пострадал. А потом двое грабителей скрылись из музея незамеченными. Их поиск продолжается.

Ожерелье изготовил французский ювелирный дом Van Cleef & Arpels в 1939 году. Королева Назли заказала украшение вместе с тиарой по случаю свадьбы своей дочери Фавзии с иранским наследным принцем Мохаммедом Резой Пехлеви, позже ставшим шахом Ирана.

Ожерелье было частью выставки Prime Pieces: Van Cleef & Arpels High Jewellery x Masterpieces, объединявшей около 200 уникальных экспонатов из собственной коллекции музея и коллекции ювелирного дома. Выставка продлилась до 27 сентября, но после кражи ее временно закрыли, а запланированный на следующий день экскурсионный тур отменили.

Напомним, в испанском городе Вильена неизвестные за четыре минуты похитили большинство экспонатов «Сокровища Вильены» — уникальной коллекции золотых артефактов бронзового века, которую называют одним из важнейших доисторических сокровищ Европы.

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