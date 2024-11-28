Великобритания — одна из ненавистных для Медведева стран, "вечный враг" России.

Главный рупор Кремля в соцсетях, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приобрел себе яхту Hurry Up производства Великобритании — страны, на столицу которой он мечтает сбросить бомбу. Покупку оценивают в 4,3 млн. долларов.

Об этом сообщают расследователи The Insider.

Оказалось, что яхта была построена на верфи Princess Yachts в английском Плимуте. Недавно судно прибыло в Россию.

Дмитрий Медведев приобрел яхту Hurry Up производства Великобритании Фото: The Insider

Журналисты отмечают, что посредником в транспортировке яхты выступила компания "Маринпоинт". Конечным получателем Hurry Up указан Фонд поддержки национальных морских программ.

Дмитрий Медведев приобрел себе яхту Hurry Up производства Великобритании

Руководит этим фондом сотрудник охранного предприятия и гендиректор АО ИФК "Альтер" Дмитрий Устратов, а конечным бенефециаром "Альтера" является бывший однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев. Журналисты издания уже подтверждали, что он выполняет роль управляющего активами заместителя руководителя Совета безопасности РФ.

Напомним, на днях Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил передачей российских ядерных технологий неназванным "врагам США". Он пугал ударом по Европе "новым супероружием", а именно российской ракетой "Орешник".

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