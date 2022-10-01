Из обоих газопроводов "Северный поток" завершилась утечка газа в море

В компании Nord Stream 2 AG сообщили, что на газопроводе достигнуто стабильное давление.
В Дании сообщили, что прекратилась утечка газа из систем российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море.
Об этом сообщило Датское энергетическое агентство.
"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что на газопроводе достигнуто стабильное давление. Это свидетельствует о том, что пуск газа этим трубопроводом завершен", — говорится в опубликованной информации.
Напомним, 26 стало известно об утечке газа на газопроводе "Северный поток-2". По данным журналистов, на одной из линий объекта было зафиксировано резкое понижение давления. Впоследствии еще на одном российском газопроводе произошла чрезвычайная ситуация. На обеих нитях "Северного потока-1" также зафиксировали снижение давления.
В ряде стран Европы не исключают, что утечка газа могла произойти в результате спланированных диверсий. Поэтому 29 сентября европейские спецслужбы начали проверку возможной причастности российских судов к вероятной диверсии.
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