Из обоих газопроводов "Северный поток" завершилась утечка газа в море

В компании Nord Stream 2 AG сообщили, что на газопроводе достигнуто стабильное давление.

В Дании сообщили, что прекратилась утечка газа из систем российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

Об этом сообщило Датское энергетическое агентство.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что на газопроводе достигнуто стабильное давление. Это свидетельствует о том, что пуск газа этим трубопроводом завершен", — говорится в опубликованной информации.

Напомним, 26 стало известно об утечке газа на газопроводе "Северный поток-2". По данным журналистов, на одной из линий объекта было зафиксировано резкое понижение давления. Впоследствии еще на одном российском газопроводе произошла чрезвычайная ситуация. На обеих нитях "Северного потока-1" также зафиксировали снижение давления.

В ряде стран Европы не исключают, что утечка газа могла произойти в результате спланированных диверсий. Поэтому 29 сентября европейские спецслужбы начали проверку возможной причастности российских судов к вероятной диверсии.

Газовый террор Путина: что ожидает Россию после взрывов на "Северных потоках"

Читайте также: