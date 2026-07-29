Из Перемышля открыли новый железнодорожный маршрут: украинцам станет проще добраться до Германии

Железнодорожный вокзал Перемышля / © УНИАН

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С 31 июля перевозчик Leo Express планирует осуществлять весь ночной маршрут между Перемышлем и Франкфуртом-на-Майне на поезде, без временного автобусного участка в Польше. Маршрут пролегает через Краков, Остраву, Прагу и Дрезден.

Об этом говорится вофициальном пресс-релизе Leo Express.

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Этот маршрут действует по направлению Франкфурт — Прага — Перемышль с 25 июня, а с 31 июля планируется запуск поездов на всем протяжении маршрута.

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Как украинцам воспользоваться маршрутом

Украинские пассажиры смогут добраться до рейса с пересадкой в Перемышле. «Укрзализныця» сообщила о стыковках с пятью направлениями: Киев — Перемышль, Запорожье/Днепр — Перемышль, Кременчуг — Перемышль, Одесса — Перемышль и Киев — Перемышль №89/90.

Перемышльявляется одним из ключевых железнодорожных узлов для украинцев, направляющихся в страны Европейского Союза.

Когда отправляется и сколько стоит

Согласно расписанию Leo Express, поезд будет отправляться из Перемышля в 12:04 и прибывать во Франкфурт в 07:22 следующего дня. В обратном направлении отправление запланировано на 15:03, а прибытие в Перемышль — на 11:25.

На маршруте появятся купейные вагоны класса Economy Sleeper. В купе может разместиться от одного до четырех пассажиров; вагоны будут оснащены кондиционером, Wi-Fi, розетками и завтраком, включенным в стоимость билета. Также предусмотрены смешанные купе и отдельные купе для женщин. Цена билета в Economy Sleeper начинается от 37,9 евро.

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Билеты в сидячем классе Economy стоят от 15 евро, в Business — от 24,9 евро.

Генеральный директор Leo Express Питер Келер объяснил, почему компания расширяет маршрут до Перемышля:

«Перемышль — ещё одна крупная европейская агломерация, с которой Leo Express соединит прямым международным железнодорожным рейсом. Продлив маршрут до Перемышля, мы воплощаем в жизнь концепцию создания международных железнодорожных сообщений. Перемышль является естественными воротами в Украину и важным транспортным узлом на востоке Польши. Этот новый рейс облегчит путешествия для тысяч пассажиров и укрепит связь между Западной и Восточной Европой».

Расписание может изменяться в отдельные дни из-за работ на инфраструктуре в Германии, поэтому перед поездкой пассажирам рекомендуется уточнить конкретное время отправления в системе бронирования Leo Express.

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