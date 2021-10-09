Из-под завалов достали тела женщины и ребенка: число жертв обрушения дома в Батуми возросло до восьми

Из-под завалов достали тела женщины и ребенка: число жертв обрушения дома в Батуми возросло до восьми

В связи с трагедией премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября в стране днем траура.

Число погибших в результате обрушения дома в Батуми увеличилось до 8 человек.

Об этом сообщают грузинские СМИ, в частности "Грузия Онлайн".

Отмечается, что сегодня днем, 9 октября, из-под обломков были извлечены тела женщины и маленького ребенка.

Напомним, днем 8 октября в Батуми обрушился подъезд жилого дома, в поисково-спасательной операции задействованы сотни спасателей. Ранее им удалось извлечь из-под завалов 7 человек, шестеро из которых погибли. Один человек в тяжелом состоянии находится в медучреждении.

В рамах расследования уголовного дела по факту обрушения части здания задержаны три человека.

Как сообщалось, пятиэтажный дом с надстройкой построили в конце 70-х годов. Здание с 12 квартирами обвалилась. Причины инцидента остаются неизвестными. В Министерстве внутренних дел страны наиболее вероятной версией считают строительные работы, проведенные на первом этаже или в подвале с нарушением правил.

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