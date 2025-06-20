Из-под завалов в Израиле достали тело украинки, погибшей во время атаки

Мария Пешкурова с дочерью Анастасией

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В Израиле 19 июня достали из-под завалов тело украинки Марии Пешкуровой, которая погибла в результате иранской атаки на город Бат-Ям.

Об этом сообщил израильский «9 канал».

Спасатели достали из-под завалов тело 31-летней Пешкуровой, которая вместе со своими родными погибла во время падения иранской баллистической ракеты на жилую многоэтажку 15 июня. Тогда в целом погибли девять человек.

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Вместе с украинкой погибла ее семилетняя дочь Анастасия Бурик, которая в течение последних трех лет лечилась в Израиле от онкологического заболевания. Жертвами атаки стали также мама Марии — 60-летняя Елена Пешкурова, племянники Марии — Костя и Илья.

Напомним, 15 июня МИД Украины сообщил, что в результате иранского ракетного удара по Израилю в городе Бат-Ям погибли пятеро украинцев. Среди них — трое детей.

Впоследствии стало известно, что атака Ирана на Израиль унесла жизнь целой украинской семьи из Одессы, которая приехала в ближневосточную страну бороться за жизнь 7-летней Насти.

Муж Марии, Артем Бурик, служит в 95-й бригаде ВСУ на Сумском направлении. Он рассказал о трагедии и сообщил, что тела жены, дочери и двух племянников были найдены быстро, а бабушку нашли только через четыре дня после обвала дома.

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