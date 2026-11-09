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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Из Польши депортировала молодого украинца: что он натворил

Из Польши депортировали 18-летнего украинца и запретили ему въезд в Шенген на 10 лет.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Варшаве задержан пьяный украинец за погром городской инфраструктуры

В Варшаве задержали пьяного украинца за погром городской инфраструктуры

В Варшаве депортирован 18-летний гражданин Украины, подозреваемый в повреждении школьной спортивной площадки и автобусной остановки. По данным польской полиции, молодой человек был под хмельком, разрисовывал остановку граффити и агрессивно реагировал на замечания очевидцев.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Инцидент произошел в варшавском районе Воля. Внимание полиции привлекли сообщения в местных пабликах о мужчине в маске, уничтожающем городскую инфраструктуру.

По предварительным данным правоохранителей, сначала молодой человек заходил на школьную площадку и нанес там вред. Позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он принялся уничтожать элементы автобусной остановки и наносить на нее незаконные граффити. Когда очевидцы пытались сделать ему замечание, он реагировал агрессивно и с матерными словами.

Полиция арестовала молодого человека. Подозреваемому были предъявлены обвинения в повреждении имущества, нарушении общественного порядка путем хулиганства и незаконном размещении плакатов.

По этому делу было открыто административное производство, которое завершилось решением о принудительном возвращении мужчины в страну происхождения. Также на него был наложен 10-летний запрет на въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны. В тот же день украинца доставили на границу и передали украинской Госпогранслужбе.

Ранее мы писали, что в Польше избили 15-летнего подростка и его друга из Украины за то, что они разговаривали по-украински.

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