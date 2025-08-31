Из Польши депортировали 29-летнего украинца: что он натворил (видео)

Задержанный украинец

Реклама

Из Польши депортировали украинца, разместившего в сети видеоролик с угрозами поджога из-за отмены финансовой помощи.

Об этом сообщил глава МВД Польши Марчин Кервинский.

Министр опубликовал видео, как польские правоохранители передают парня в руки украинского пограничника.

Реклама

Дата публикации 21:47, 31.08.25 Количество просмотров 9 Из Польши депортировали украинца, угрожавшего поджогами

«Гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в видеороликах, размещенных в Интернете, принудительно забрали и депортировали в Украину сотрудники пограничной службы», — написал Кервинский.

Как добавляет Оnet, речь идет о мужчине, который записал видео, в котором угрожал полякам сжечь их дома, если не получит помощь 800+. Украинца задержали и обвинили в публичном подстрекательстве к совершению проступка.

29-летнему украинцу запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны в течение 10 лет.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинским беженцам.

Реклама

Посольство Украины в Польше прокомментировало это решение.