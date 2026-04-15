Из Польши депортировали 33-летнего украинца и отдали в руки ГПСУ: что он натворил

Польская полиция выдворила из страны 33-летнего украинца за систематические преступления

В Польше арестовали 33-летнего украинца, который управлял автомобилем без водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения и несмотря на три судебных лишения прав. Польская полиция решила не «морочить» себе голову и отправить его обратно в Украину.

Об этом сообщает полиция Познани.

Полицейские остановили 33-летнего водителя Skoda для проверки соблюдения правил дорожного движения. Кроме мужчины, в автомобиле также находилась 39-летняя женщина. Проверка биографических данных 33-летнего водителя, гражданина Украины, выявила, что у него три действующих судебных лишения права на управление транспортными средствами, а его предыдущее водительское удостоверение было аннулировано по распоряжению мэра Познани. Это еще не конец истории.

Во время разговора с украинцем полиция заметила запах алкоголя в его дыхании. Алкотестер подтвердил подозрения полицейских. В крови мужчины было почти полпромилле алкоголя.

Кроме того, полиция обнаружила в автомобиле наркотики. 39-летняя пассажирка призналась в хранении мефедрона. Пару задержали, а их авто отбуксировали на полицейскую штрафную площадку.

За хранение наркотических веществ женщина добровольно согласилась на выполнение общественных работ в течение 6 месяцев, а также уплатила 6000 злотых в Фонд борьбы с наркоманией.

После того, как следователи проверили прошлое 33-летнего мужчины в полицейских системах, оказалось, что у него была судимость не только за вождение в нетрезвом состоянии. В последние несколько лет он неоднократно нарушал закон. Список обвинений или приговоров, по которым его обвиняли, был широк: от использования поддельных водительских прав до участия в мошенничестве с банками и хранения наркотиков.

Было принято решение о депортации 33-летнего украинца в Украину. Вскоре после ареста мужчину перевели за польскую границу на украинскую сторону.

Раньше мы писали, будет ли Польша депортировать в Украину военнообязанных мужчин.