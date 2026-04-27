Из Польши депортировали 37-летнего украинца — что стало причиной (фото)

В Польше 37-летнего украинца депортировали после того, как он пьяным приехал забирать ребенка из садика. Алкотест показал более 2 промилле.

Из Польши депортировали 37-летнего украинца — что стало причиной (фото)

В Польше депортировали украинца Фото иллюстративное

Гражданин Украины был выдворен из Польши после инцидента возле детского сада. 37-летний мужчина приехал забирать ребенка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в полиции.

Событие произошло в пятницу, 24 апреля. Работники дошкольного учреждения обратили внимание на подозрительное поведение прибывшего на автомобиле посетителя. Как выяснилось, вместе с ним находился в машине его 11-летний сын.

Украинца были депортированы из Польши Фото policja.pl

Украинца были депортированы из Польши Фото policja.pl

Мужчина сел за руль пьяным и приехал в детсад.

Свидетели заметили явные признаки опьянения и сообщили об этом в полицию. На место прибыли правоохранители, проведшие проверку водителя. Тест на алкоголь показал более 2 промилле в организме мужчины.

Нарушитель задержан. Ему инкриминировали управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также создание угрозы для ребенка.

После рассмотрения дела по ходатайству полиции было принято решение о его принудительном выдворении с территории Польши.

Правоохранители напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Польше предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Брюсселе разрабатываются новые правила пребывания украинцев в странах-членах Евросоюза. Об этом ранее сообщал ТСН.ua.

