Из Польши депортировали украинца: что он сделал

Поезд / © commons.wikimedia.org

Реклама

Инцидент на международной железной дороге: украинский машинист пассажирского поезда, следовавший в Польшу с почти 200 пассажирами на борту, был депортирован из страны. Причиной послужило управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина получил суровое наказание — пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Об этом сообщило Onet.

Сообщение о машинисте, вероятно, находившемся в состоянии алкогольного опьянения, поступило в польскую полицию в минувший вторник. Тревогу забили сотрудники таможенно-налоговой службы, выполнявшие служебные обязанности в поезде Киев-Хелм и почувствовавшие от мужчины запах алкоголя.

Реклама

Полицейские установили, что машинистом был 42-летний гражданин Украины. Проведенный тест подтвердил подозрения: в выдыхаемом им воздухе было 0,3 промилле алкоголя. Хотя это считается незначительным влиянием на организм, для лица, ответственного за безопасность пассажиров, это грубое нарушение.

В связи с нарушением правопорядка и высокой ответственностью за управление пассажирским поездом в отношении украинца было немедленно начато расследование.

Полицейские обратились к пограничному посту в Дорогуске с требованием выдать решение об обязательстве иностранца вернуться в свою страну.

Уже в четверг украинский машинист окончательно был депортирован с территории Польши. Кроме того, ему был запрещен въезд в Польшу и другие государства Шенгенской зоны в течение пяти лет.

Реклама

Напомним, Польша депортировала шестерых граждан Украины из-за совершения ими преступлений и установленной реальной угрозы безопасности и общественному порядку в стране. Пятерых из этих лиц уже доставили на границу и передали украинским службам, тогда как один задержанный находится в центре для иностранцев.

Преступления, за которые была совершена депортация, включали: управление авто в состоянии опьянения, налоговые преступления, финансовое мошенничество, кражи, уничтожение имущества, преследование, а также психологическое или физическое насилие. Всем депортированным также запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на несколько лет.