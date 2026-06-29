Из Польши депортируют 9 украинцев, устроивших митинги против украинской власти: детали

Немедленное выдворение за работу на Москву: из Польши депортируют 9 украинцев / © Getty Images

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Польша депортирует девять украинцев и двух белорусов, вербовавших соотечественников для проплаченного участия в митингах по указаниям из РФ.

Об этом заявило Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

В последние дни в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Закопаном и Быдгоще польские силовики задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси для немедленного выдворения из Польши.

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По информации польских спецслужб, задержанные имели связи в России и Беларуси. С осени 2025 года они вербовали и платили участникам демонстраций, организованных среди украинских беженцев, проживающих в Польше. Участники протестов получали вознаграждение за свое участие, и, по данным ABW, средства на эти цели поступали из Российской Федерации.

Организаторы преследовали цель постепенно влиять на сообщество украинских беженцев в Польше и использовать эту группу для продвижения политических лозунгов. Для разжигания протестов использовались эмоциональные темы, включая коррупционные скандалы и актуальные события в украинской внутренней политике.

«С осени 2025 года эти лица вербовали и платили за участие участникам демонстраций, организованных среди украинских беженцев, находящихся в Польше. Согласно выводам Агентства внутренней безопасности Польши, инициатива и средства на эту деятельность поступали из России, и эти действия квалифицируются как попытка влияния на украинских мигрантов в Польше», — добавил министр специальных служб Томаш Семоняк.

О каких именно демонстрациях и митингах речь шла, он не уточнил. Однако в апреле украинцев звали на сомнительный митинг в Польше и якобы даже предлагали деньги за участие. В свою очередь украинские дипломаты предупреждали об антиукраинских провокациях.

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