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Из Польши хотят депортировать украинца и запретить въезд в ЕС: что он натворил
В Польше задержали украинца, который незаконно перевозил мигрантов.
В районе села Чиже (Подляское воеводство) в Польше пограничники остановили водителя легкового автомобиля для проверки на дороге. Мужчина не только отказался выполнять указания правоохранителей, но и попытался ударить одного из них, пытаясь убежать. Оказалось, что он перевозил четырех нелегальных мигрантов из Афганистана.
Об этом пишет польское издание bialystok.se.pl
Инцидент произошел в Гайновском районе, неподалеку от границы с Беларусью. Сотрудники пограничной службы решили остановить легковой автомобиль Skoda для проведения плановой проверки. Водитель хлопнул дверцей и попытался ударить офицера, чтобы убежать из пункта пропуска.
Пограничникам удалось быстро обездвижить транспортное средство и удержать водителя. Водителем оказался 54-летний гражданин Украины, который перевозил в машине четырех мужчин — граждан Афганистана. Все иностранцы незаконно пересекли польско-белорусскую границу.
Украинца задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, против задержанного начато административное производство. Мужчину могут обязать вернуться в страну происхождения, а также запретить въезд в страны Шенгенской зоны на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, в Польше обвинили украинцев в поджоге ТЦ по заказу российских спецслужб