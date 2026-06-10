Из Польши из-за "вульгарности" принудительно депортировали украинку

Из Польши депортировали украинку / © Gov.pl

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Из Польши принудительно депортировали 45-летнюю украинку. Также женщине на 5 лет запретили въезд в зону Шенгена.

Об этом пишет onet.pl.

По данным издания, 45-летняя гражданка Украины «длительное время игнорировала польское законодательство и нормы общественного поведения». Несмотря на многочисленные вмешательства полиции, наложенные административные взыскания, штрафы и окончательные судебные решения, женщина не изменила своего поведения. В конце концов она была выслана из Польши и наложен пятилетний запрет на въезд в страны Шенгенской зоны.

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Женщина якобы нарушала общественный порядок, вела себя вульгарно и препятствовала выполнению служебных обязанностей. Она также часто устраивала семейные ссоры, находясь под воздействием алкоголя. К 45-летней женщине применялись различные правовые меры — от предупреждений и административных взысканий до штрафов и судебных производств. Как сообщают правоохранительные органы, женщина также была дважды осуждена окончательными приговорами Районного суда в Закопане за физическое или психическое насилие над самым близким человеком.

Полицейские указали, что гражданка Украины представляет реальную и постоянную угрозу безопасности и общественному порядку на территории Польши. Поэтому ее депортировали в Украину.

Напомним, Польша депортировала украинца из-за сома

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