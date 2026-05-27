Мир
Из Польши принудительно депортировали в Украину 25-летнего мужчину

Из Польши в Украину депортировали 25-летнего мужчину. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения.

Из Польши депортировали украинца / © Gov.pl

Польские власти депортировали в Украину 25-летнего мужчину. Его обвинили в нарушении дорожного движения в соседней стране.

Об этом пишет польское издание onet.pl

Украинца задержали и передали сотрудникам Пограничной службы. Во время пребывания в Польше 25-летний мужчина якобы совершил нарушение правил дорожного движения, за что его окончательно осудил суд.

«Из-за усиленной реакции власти на такие нарушения закона и необходимости защиты общественного порядка, в отношении иностранца был издан приказ о возвращении. Как отметили офицеры, это решение подлежало немедленному исполнению», — говорится в сообщении.

В тот же день была проведена полная процедура сопровождения и передачи мужчины до пограничного перехода в Медыке, где его передали украинским пограничным службам.

Гражданину Украины также запретили повторный въезд на территорию Польши и всей Шенгенской зоны в течение пяти лет.

Напомним, известный украинский инфлюенсер Андрей Гаврилов попал в громкий скандал в Польше. Блогер умудрился заехать на собственном автомобиле непосредственно к знаменитому высокогорному озеру Морское Око, куда въезд частному транспорту строго запрещен. Свой «поступок» он зафиксировал на фото в Instagram, что вызвало волну возмущения в польских медиа и соцсетях.

