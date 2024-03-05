Из Польши в Беларусь и РФ: как грузовиками возят продукцию в страны, которые под санкциями ЕС

На польско-белорусской границе оживленное движение. Загруженные грузовики проезжают здесь один за другим. Водители рассказывают, что едут перегружать товар на фуры, которые дальше – направятся в Россию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В сторону польско-белорусской границы – грузовикам конца края не видно. Это потом нам расскажут о пробках. Это, по меньшей мере.

Фура за фурой потихоньку подъезжают. Позади и вот здесь Польша, впереди – Беларусь. И именно отсюда туда активно везут товары. Очередь на километры. Отправляемся к дальнобойщикам поближе.

Это белорусы. Просят не показывать лиц. Рассказывают, как налажены торговые связи Беларуси и России с Европой. Но белорусских или российских грузовиков не увидеть.

Большинство фур на польской регистрации. Эти грузовики спокойно едут Польшей к границе, а там на Беларусь. Вдруг замечаем, как один из водителей сам идет к нам.

Анатолий – украинец. Говорит, так и есть: в Беларуси груз перегружают в другие фуры, которые уже едут в РФ. Эти же тяжеловозы иногда, говорит, возвращаются пустые, но часто с российской продукцией.

“Из России ввезут в Беларусь, а из Беларуси в Европу? Да, в Европу. Разные грузы, очень разные. Что я скажу, я просто не могу многое, что говорить. Возят ли зерно не видел”, — рассказывает Анатолий.

Только водители отмечают: не везут грузы с боеприпасами и оружием.

Поляки блокируют украинские фуры! Но торгуют с Россией?

То, что активно работает терминал, видят и живущие рядом поляки. Это приграничное к Беларуси село Корощин.

И хотя большинство фур на польско-белорусской границе не маркированы, ТСН обзвонила те фирмы, реклама которых встречается на тентах. Официально комментировать отказываются. В разговоре некоторые категорически отрицают, что имеют отношение к этим перевозкам и якобы работают исключительно с Европой. Были и такие, что уверяли: у бизнес-связей с Россией нет, а вот в Беларусь товар возят. Что с ним дальше, мол, – не их ответственность.

Напомним, что польские фермеры анонсировали новый продолжительный протест на границе с Украиной.

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