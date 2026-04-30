Из Польши в Украину депортировали мужчину из Польши в Украину

В Украину депортировали мужчину, который в Польше устроил дебош в больнице.

Из Польши депортировали украинца / © Gov.pl

49-летний гражданин Украины, который неоднократно нарушал закон и нарушал общественный порядок, был депортирован из Польши. Ему наложен 5-летний запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

29 апреля из Польши депортировали гражданина Украины. Решением служб ему также был запрещен въезд на территорию Польши и всей Шенгенской зоны на пять лет.

Как следует из установленных фактов, ранее к мужчине применялись различные меры — от предупреждений и административных взысканий до штрафов и судебных приговоров. Однако ни один из них не привел к улучшению его поведения. В конце концов делом занялись сотрудники Карпатского подразделения Пограничной службы, которые добились его высылки из страны.

49-летний мужчина периодически пользовался помощью Новосадецкого общества помощи имени святого брата Альберта, однако не соблюдал правила пребывания в учреждении. Из показаний следует, что он злоупотреблял алкоголем, часто не появлялся на месте, а также не воспользовался предложенной терапией. Его повседневная жизнь, как правило, сопровождалась нарушениями порядка, мелкими кражами и агрессивным поведением.

Один из самых серьезных инцидентов произошел в минувшее воскресенье в Специализированной больнице им. Енджея Снядецкого в Новом Сонче. Мужчина устроил там драку и угрожал медицинскому персоналу.

Мужчину депортировали в Украину.

Напомним, стали известны подробности выдворения украинцев из Польши

