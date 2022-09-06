Из России с начала года выехало более 400 тысяч человек: в какие страны хлынули россияне

Наибольшее количество человек уехало из РФ в Украину.
С начала 2022 года из России въехали 419 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Росстата.
Большинство россиян выехали в следующие страны:
- Украина (79,6 тысячи);
- Таджикистан (58,4 тысячи);
- Армения (49 тысяч);
- Киргизия (43,6 тысячи);
- Казахстан (40,7 тысячи).
В страны дальнего зарубежья:
- Китай (6,6 тысячи);
- Вьетнам (5,4 тысячи);
- Индия (4,1 тысячи).
По данным Росстата, численность населения России сократилась на 480,6 тысячи человек или на 0,33%. По состоянию на 1 января 2022 года численность населения РФ оценивалась в 145,6 млн человек. В 2021 году за аналогичный период этот показатель уменьшился на 307,7 тысячи человек.
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