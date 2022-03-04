Из России уходит IT-компания Netscout, специализирующаяся на защите от кибератак

Из России уходит IT-компания Netscout, специализирующаяся на защите от кибератак

Netscout пишет, что прекратила продажи, техническую поддержку и оказание любых услуг российским компаниям в соответствии с санкциями США и Великобритании.

Netscout отреагировал на наше обращение и уходит из России, написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Компания прекращает продажу и поддержку своих продуктов, а главное, сервисы Arbor – решение для защиты от DDoS атак. Еще один шаг к победе! Спасибо за поддержку", – сообщил Федоров.

Американская IT-компания Netscout специализируется на защите от кибератак.Сейчас она отказалась обслуживать клиентов из России, опубликовав заявление на официальном сайте.

В то же время, компания продолжает помогать другим клиентам, в том числе украинцам, фиксировать, предотвращать или отражать хакерские атаки.

"Мы понимаем, что тысячи украинцев потеряли все – от пропавших без вести близких до разорения любимой страны. У многих нет другого выбора, кроме как бежать и пытаться избегать конфликтных зон", — отмечается в сообщении.

Netscout также заявила, что передала средства организации Save the Children, оказывающей экстренную помощь детям в Украине, кроме того топ-менеджмент поощряет сотрудников делать пожертвования украинцам.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале прокомментировал решение киберспециалистов: "Netscout отреагировал на наше обращение и уходит из России! Компания прекращает продажу и поддержку своих продуктов, а главное, сервиса Arbor – решения для защиты от DDoS-атак. Еще один шаг к победе! Спасибо за поддержку!".

На сайте Netscout указано, что Arbor является комплексным решением для отражения DDoS-атак. Сервис включает в себя набор интегрированных облачных и локальных продуктов и услуг, среди которых — непрерывный анализ глобальных угроз. Система собирает данные о существующих методах атак, автоматически выявляет кибератаки и помогает предотвратить их.

Без услуг Netscout российским компаниям будет сложнее противостоять серии DDoS-атак, которые устраивают украинские айтишники и волонтеры после вторжения РФ в Украину. К примеру, группа программистов disBalancer организовала киберштурм сайтов СМИ, государственных структур и банков, а также обнародовала ПО, с помощью которого атаковать российские ресурсы может любой желающий.

Напомним, более сотни компаний выходят с российского рынка.

По состоянию на 4 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказалась почти сотня компаний.