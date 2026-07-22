Из самолета Ryanair пассажира чуть ли не "высосало" после взрыва окна: он впервые рассказал о пережитом

Самолет / © pexels.com

Реклама

Пассажир рейса Ryanair, чудом избежавший гибели после повреждения окна самолета, впервые рассказал о пережитом. Мужчина заявил, что до сих пор проходит лечение после полученных травм и не может избавиться от психологических последствий инцидента.

Об этом пишет LB.

Инцидент произошел на рейсе дочерней компании Ryanair — Malta Air, выполнявшем перелет из Салоник (Греция) в Мемминген (Германия). 61-летний Любиша Карович рассказал, что дремал во время полета, когда его внезапно разбудил мощный взрыв.

Реклама

По словам его супруги Светланы, после повреждения окна часть тела мужа оказалась снаружи самолета. Женщина вспоминает, что сразу схватила мужа за ноги, а еще два пассажира помогли затащить его обратно в салон.

Какие травмы получил пассажир

После инцидента мужчина проходил длительное лечение. По его словам, он шесть недель носил шейный корсет, у него временно был паралич правой стороны тела, он получил травмы правого уха и глаза, а также ожоги спины и руки.

Любиша рассказал, что после взрыва почти ничего не помнит.

Место трагедии / © The Sun

«Я был в сознании только мгновение, а дальше ничего не помню. Когда очнулся, все было в крови», — рассказал он немецкому изданию Bild.

Реклама

Мужчина признался, что после пережитого его жизнь кардинально изменилась. По его словам, он не может спокойно смотреть на самолеты.

«Только закрываю глаза, вижу этот кошмар. Я даже не думаю снова летать. Когда слышу звук самолета, у меня начинается сильный стресс», — сказал пассажир.

Он также отметил, что психологическая травма повлияла на его работу и семейную жизнь.

Что говорят в Ryanair

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири сообщил инвесторам, что предварительные результаты расследования указывают на возможное повреждение двигателя посторонним предметом во время взлета в Салониках. В то же время, он подчеркнул, что эта версия пока не подтверждена окончательно.

Реклама

«Исходные данные свидетельствуют о повреждении двигателя посторонним предметом во время взлета, однако пока нет точных доказательств, чтобы утверждать это наверняка», — сказал О’Лири.

Расследованием занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). В Ryanair сообщили, что после обнаружения проблемы самолет вернулся в аэропорт Салоник и совершил штатную посадку.

По информации авиакомпании, один из пассажиров обратился за помощью после приземления, а для других путешественников оперативно организовали резервный самолет, который доставил их в пункт назначения.

В то же время, окончательные причины инцидента еще не установлены. Следователи продолжают анализировать обстоятельства повреждения самолета.

Реклама

Напомним, во время рейса Ryanair Boeing 737-800 из Салоник в Мемминген оторвалась часть двигателя, которая пробила иллюминатор. Мужчину, сидящего у окна, начало высасывать на высоте более 6 км. Его спасла жена, которая схватила его за ноги, и другие пассажиры. Любиша Карович получил серьезные травмы руки, ожоги и находился в состоянии шока.

Новости партнеров