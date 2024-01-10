Из Сектора Газа не удалось эвакуировать 29 украинских граждан: посол назвал причину

Из-за отказа спецслужб Израиля и Египта предоставить разрешение на выезд из Сектора Газы не удалось вывезти 29 украинских граждан, находившихся в эвакуационных списках посольства Украины в Израиле.

Об этом сообщил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии "Радио Свобода".

"Если быть откровенным, то желающие [эвакуироваться еще] есть, но возможности нет, поскольку из тех списков, которые мы представляли, части людей отказали компетентные органы Израиля и Египта", — сказал он.

Он пояснил, что причины такого отказа очевидно состоят в "определенных вопросах безопасности" в отношении этих 29 человек.

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По его словам, в отдельных случаях посольство все же смогло получить разрешение на эвакуацию граждан, которым первоначально было отказано. однако, в отношении этих людей, уже находившихся в Египте, приняли дополнительные меры. Как говорит посол, "их допрашивали, проводились какие-то следственные действия", а затем отпускали.

Ранее Корнийчук рассказывал, что израильские спецслужбы проверяли списки на эвакуацию, чтобы выявить приближенных к палестинской группировке ХАМАС.

Напомним, 10 декабря 2023 года несколько этапную операцию по спасению украинцев из Сектора Газы завершили. Из опасной зоны удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, два палестинца, девять граждан Молдовы.

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