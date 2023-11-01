Из сектора Газа выехали первые иностранцы через КПП "Рафах": что известно

Первые иностранные граждане прибыли в Египет из Газы через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

Из Сектора Газа уехала первая группа иностранцев. Это произошло после того, 1 ноября раненых эвакуировали на машинах скорой помощи через границу.

Об этом сообщает Sky News.

"Первые иностранные граждане прибыли в Египет из Газы... Это произошло после того, как утром раненых эвакуированных перевезли на машинах скорой помощи через границу", — пишет издание.

Согласно соглашению, достигнутому между Египтом, Израилем и ХАМАС, ряду иностранцев и тяжело раненых будет позволено покинуть опасную территорию.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

МИД и другие ведомства Украины готовят эвакуацию украинцев из Сектора Газы после того, как египетские власти разрешили выезд на свою территорию через КПП "Рафах". В настоящее время известно, что выезд иностранцев из сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке в соответствии с их гражданством.

Сейчас в списке желающих выехать из Газы есть 358 украинцев, в основном женщины и дети. Со всеми поддерживается связь.

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