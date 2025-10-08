- Дата публикации
Из Швейцарии могут вернуть украинских беженцев из некоторых областей
Граждане Украины, которые больше не получают статус S, согласно новым правилам, могут подать заявление на получение убежища.
Федеральный совет Швейцарии в исполнение решения парламента ограничит предоставление статуса защиты некоторым беженцам из Украины. В частности, это касается жителей западных областей.
Об этом сообщает издание swissinfo.
С 1 ноября 2025 года статус S (быстрое убежище без прохождения длительных процедур) будет предоставляться только украинским гражданам, которые проживали в зонах «повышенного риска» — оккупированных регионах или в зонах боевых действий.
По информации швейцарского правительства, возвращение в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области считается целесообразным.
Граждане Украины, которые больше не получают статус S, согласно новым правилам, могут подать заявление на получение убежища.
В то же время правительство продлит действие статуса защиты S до 4 марта 2027 года. Оно также продлило поддержку беженцев со статусом S.
Напомним, в Швейцарии в квартире общежития, где проживают беженцы из разных стран, обнаружили мертвой 49-летнюю украинку Лилию, которая приехала из Львова. Полиция не считает гибель украинской беженки убийством, хотя называет ее смерть неестественной.