Из Швейцарии могут вернуть украинских беженцев из некоторых областей

Федеральный совет Швейцарии в исполнение решения парламента ограничит предоставление статуса защиты некоторым беженцам из Украины. В частности, это касается жителей западных областей.

Об этом сообщает издание swissinfo.

С 1 ноября 2025 года статус S (быстрое убежище без прохождения длительных процедур) будет предоставляться только украинским гражданам, которые проживали в зонах «повышенного риска» — оккупированных регионах или в зонах боевых действий.

По информации швейцарского правительства, возвращение в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области считается целесообразным.

Граждане Украины, которые больше не получают статус S, согласно новым правилам, могут подать заявление на получение убежища.

В то же время правительство продлит действие статуса защиты S до 4 марта 2027 года. Оно также продлило поддержку беженцев со статусом S.

Напомним, в Швейцарии в квартире общежития, где проживают беженцы из разных стран, обнаружили мертвой 49-летнюю украинку Лилию, которая приехала из Львова. Полиция не считает гибель украинской беженки убийством, хотя называет ее смерть неестественной.