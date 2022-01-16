Из синагоги в Техасе освободили всех заложников, подозреваемый мертв

Из синагоги в Техасе освободили всех заложников, подозреваемый мертв

"Все заложники живы и невредимы", — написал губернатор Техаса.

В США вечером в субботу, 15 января, освободили всех заложников, захваченных во время богослужений в синагоге в Колливилле в штате Техас.

Об этом сообщает ABC News.

"Все заложники живы и невредимы", — написал губернатор Техаса Грег Эбботт в своем микроблоге в Twitter около 21:30 по местному времени. Твит Эбботта появился вскоре после того, как из синагоги раздался громкий взрыв и звуки, похожие на выстрелы.

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По словам сотрудника правоохранительных органов, пообщавшегося с The Associated Press на условиях анонимности, подозреваемый мертв. Подробности сделки пока неизвестны. Следите за обновлениями.

Напомним, что неизвестный взял в заложники раввина и троих посетителей синагоги в Колливилле во время утренней службы в субботу. Мужчина заявил, что у него есть бомбы. Официальные лица не могли проверить эту информацию, так что действовали так, будто злоумышленник вооружен.

Переговоры с подозреваемым вели, в частности, ФБР и Департамент общественной безопасности Техаса. Жителей района эвакуировали.

После 17:00 по местному времени один из заложников покинул синагогу. Он не нуждался в медицинской помощи и вскоре воссоединился со своей семьей.

Злоумышленник, со своей стороны, заявил, что требует освобождения пакистанского нейробиолога Аафии Сиддики, осужденной за попытку убийства американских военных во время пребывания под стражей в Афганистане. Женщину подозревали в связях с террористической организацией "Аль-Каида".

По словам официальных лиц, он также хотел поговорить с Сиддики, отбывающей наказание в федеральной тюрьме Техаса.

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Об инциденте проинформировали президента США Джо Байдена. В Белом доме заявили, что внимательно следят за ситуацией. На событие также отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Бенет, написавший в Twitter: "Мы молимся о безопасности заложников и спасателей".

После нападения ряд американских городов, в том числе Нью-Йорк и Лос-Анджелес, заявили об усилении патрулирования синагог и других мест, связанных с еврейской общиной.

Пакистанского нейробиолога с учеными степенями Брандейского университета и Массачусетского технологического института Аафию Сиддики в 2010 году приговорили к 86 годам заключения по обвинению в нападении и стрельбе в сторону офицеров армии США после задержания в Афганистане.