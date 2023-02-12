Из состава России хотят выйти пять регионов: представители будут просить помощи у НАТО и ЕС

Представители пяти регионов России (Урала, Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Ленинградская область), Сибири и Кубани объявили о начале подготовки к референдумам за свою независимость).

Пять регионов РФ проведут референдумы в онлайн-формате за независимость и выход из состава России. Лидеры отдельных регионов заявили о намерении воевать на стороне Украины и просить помощи у НАТО и ЕС по отсоединению от РФ.

Об этом инициаторы заявили во время пятого Форума свободных народов пост-России, состоявшегося 31 января в Брюсселе в здании Европарламента.

В Форуме приняли участие представители татарского, башкортского, чеченского, бурятского, ойрат-калмыкского народов и других регионов. Представители регионов заявили, что будущее каждого освобожденного народа и региона должно решаться самим народом и регионом на основе принципа самоопределения нации вплоть до сецессии и других общепризнанных норм международного права.

"Хватит кормить Москву! Хватит дохнуть за Кремль! Выход только один – голосуй за Независимость своих республик! Выбирай счастливое будущее для себя и своих детей!", — заявили они.

Оппозиционеры инициировали прямой диалог представителей регионов и лидеров ЕС и НАТО. В частности, представители коренных народов стремятся к независимости и социально-экономической реконструкции для своих регионов, а также в целом деколонизации России с целью "создания новой архитектуры коллективной безопасности в Европе и мире".

В частности, депутат Европарламента Анна Фотига от фракции Европейских консерваторов и реформистов также поддержала инициативу лидеров регионов. Она подчеркнула, что их будущее во многом будет зависеть от окончания войны в Украине : "Поэтому всяческая помощь украинскому народу в его борьбе приближает деколонизацию России".

В свою очередь лидер Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев призвал к возрождению Горной республики, которая в 1918-1919 годах была провозглашена на пространстве современных Чечни, Дагестана, Ингушетии, Осетии, Карачаево-Балкарии, Кабардино-Черкесии.

Башкир Руслан Габбасов предложил сформировать Совет национальных и региональных движений при Евросоюзе, что позволит координировать усилия с европейскими партнерами и реализовать совместные проекты с российской оппозицией.

Юлия Файзрахманова из Татарстана выдвинула идею создания национального татарского батальона, сражавшегося на стороне Украины в войне с Россией.

Она также зачитала речь главы Всетатарского общественного центра Фарита Закиева, который не смог присутствовать на Форуме. Главное предложение Закиева – признать независимость Татарстана на основании результатов референдума 21 марта 1992 года.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов убежден, что настоящая победа государства – это распад России.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в России после проигрыша в войне начнется неконтролируемая политическая трансформация. Некоторые субъекты федерации получат супер-шанс стать самостоятельными и смогут это сделать.

Кроме того, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский убежден, что Россия после поражения в войне с Украиной может потерять большие территории в Сибири и Дальнем Востоке, ранее принадлежавшие Китаю.

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