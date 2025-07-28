Из США хотят депортировать всемирно известную российскую мошенницу "Анну Делви" — подробности

Анна Сорокина / © Getty Images

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Анна Сорокина, более известная как Анна Делви — мошенница, чьи действия легли в основу популярного сериала Netflix, оказалась под угрозой депортации из Соединенных Штатов из-за новой инициативы Дональда Трампа по миграции.

Об этом пишет BILD.

Бывшая «светская львица», которая выдавала себя за немецкую наследницу и обманула десятки банкиров и множество отелей, с 2022 года находится под домашним арестом в Нью-Йорке после освобождения из тюрьмы. Она имеет немецкий паспорт, но родилась в России. Ее дело до сих пор рассматривается в иммиграционном суде, а власти США годами пытаются депортировать ее из страны.

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Теперь ситуация обострилась: еще в статусе кандидата в президенты США Дональд Трамп пообещал «самую масштабную депортацию в истории», если снова возглавит Белый дом. Речь идет о до миллиона человек ежегодно, включая тех, кто не совершил преступлений, но находится в стране с неурегулированным статусом.

«Колеса правосудия, как правило, движутся медленно. Ее адвокаты, безусловно, используют тактику затягивания времени», — пояснил иммиграционный юрист Яков Спектор в комментарии BILD.

По его словам, агенты ICE (иммиграционная служба США) все чаще дежурят у зданий судов, где фиксируют каждого нелегального мигранта, который появляется на слушания. В такой ситуации сейчас и оказалась Сорокина.

Юристы предполагают, что депортация Анны Делви может стать символическим шагом администрации, которая стремится к более жесткому контролю за миграцией. Хотя ее случай не является типичным, высылка резонансной фигуры может служить показательным жестом для избирателей Трампа.

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Анна Сорокина продолжает вести активную медийную жизнь, участвует в светских событиях и даже ведет подкаст из-под домашнего ареста. Однако ее «американская мечта» теперь может закончиться… депортационным рейсом.

Напомним, ранее мы писали о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в этом году депортировать рекордное количество мигрантов — около одного миллиона человек. Для реализации этих планов ведутся переговоры примерно с 30 странами, которые могут принять депортированных, даже если те не являются их гражданами. По словам чиновников, в недавнем судебном иске власти подтвердили намерение отправлять тысячи иммигрантов в такие страны.