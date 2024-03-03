Из тюрьмы в столице Гаити сбежали несколько сотен заключенных – они требуют отставки премьера страны

Из тюрьмы в столице Гаити сбежали несколько сотен заключенных. Они требуют отставки премьер-министра страны Ариэля Анри, фактически руководящего Гаити. Из-за стрельбы на улицах погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает BBC.

Среди задержанных были члены банды, которых

обвиняют в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Он был застрелен в собственном имении 2021 года.

СМИ сообщают об угрожающей ситуации в городе.

Один из полицейских профсоюзов Гаити обратился ко всем полицейским в столице, имеющим доступ к автомобилям и оружию, и призывал помочь восстановить контроль над тюрьмой. Сейчас известно о по меньшей мере четырех погибших из-за стрельбы на улице.

Лидером банд стал бывший полицейский Джимми Шерезье. Сейчас он призывает заключить под стражу премьер-министра Гаити Ариэля Анри "для увольнения страны". Обострение в стране началось в то время, когда Анри находился с визитом в Кении — он пытается договориться о помощи иностранных вооруженных сил для борьбы с бандами.

"Мы все, вооруженные группы в провинциальных городах и вооруженные группы в столице, едины", — сказал эксофицер полиции, считающийся причастным к нескольким массовым убийствам в Порт-о-Пренсе.

Ариэль Анри пришел к власти после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Ранее он заявлял, что покинет пост в феврале 2024 года, но накануне сказал, что выборы будут отложены до конца августа 2025 года.

Насилие на Гаити, беднейшей стране американского континента, обострилось в последние годы. Банды, стремящиеся устранить премьер-министра Ариэля Генри, контролируют 80% Порт-о-Пренса. Они значительно усилили свое влияние после убийства президента страны Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Вооруженные бандиты нередко нападали на целые кварталы в городах, казняя там мужчин, женщин и детей, и похищали миссионеров для выкупа.

Напомним, в Италии арестовали банду высокопоставленных вооруженных грабителей в возрасте от 51 до 76 лет.

Читайте также: