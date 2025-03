Из тюрьмы вышел печально известный убийца, по мотивам преступлений которого сняли фильмы: кто это (фото)

Печально известный убийца, по мотивам преступлений которого были сняты фильмы, вышел на свободу.

Кристиан Кравиньос – один из самых известных убийц в Южной Америке. Он вышел на свободу спустя 23 года после заключения.

Кристиан вышел из бразильской тюрьмы "Тремембе" вечером 5 марта. Его освобождение произошло после решения суда, позволившего ему отбывать оставшееся наказание за пределами тюрьмы.

Кристиан, которому сейчас 49 лет, был одним из трех осужденных по печально известному делу Рихтгофен.

Сюзанна фон Рихтгофен была осуждена за организацию жестоких убийств собственных родителей в 2002 году. Убийства вдохновили на создание фильмов 2021 года The Girl Who Killed Her Parents и The Boy Who Killed My Parents, рассказывающих о двух разных версиях событий.

Преступление стало одним из самых известных в Бразилии благодаря хорошему облику Сюзанны и ее происхождению из высшего среднего класса. Психологические тесты показали, что она была эгоцентричной и имела нарциссическое расстройство личности.

Утверждается, что Сюзанна – далекая родственница немецкого летчика времен Первой мировой войны Манфреда фон Рихтгофена, более известного как Красный барон.

Сюзанна, которой тогда было 18 лет, спланировала убийства с помощью своего парня Даниэля Кравиньоса и его брата Кристиана.

В ночь на 31 октября 2002 года Даниэль и Кристиан вошли в семейный дом в Сан-Паулу и убили Манфреда и Марисию фон Рихтгофенов, когда те спали.

Сначала убийства выглядели как неудачное ограбление, но странное поведение Сюзанны повлекло за собой подозрение, что привело к расследованию. В конце концов она призналась в своей роли в убийствах, так и не раскрыв мотивов.

Судья освободил Кристиана из-за его хорошего поведения в тюрьме и положительной психологической оценки. Условиями его освобождения есть пребывание дома с 22:00 до 6:00, отказ от посещения баров и игорных заведений, а также трудоустройство.

Это не первый случай освобождения Кристиана из тюрьмы. Впервые он вышел на свободу в 2017 году, но вернулся в тюрьму после нападения на женщину и попытки подкупа полиции в Сорокабе в 2018 году.

Сюзанна была взята под стражу в 2002 году и приговорена к 39,5 годам заключения в июле в 2006-м, но была освобождена в январе в 2023-м.

Даниэль также получил 39,5 лет тюрьмы, а Кристиан – 38,5 лет.

За несколько дней до преступления Сюзанна отключила охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения в особняке. Убедившись, что родители спят, она открыла дверь братьям, которым в то время было 21 и 26 лет. Они поднялись в родительскую спальню, где ударили супругов железными прутьями по голове. Манфред умер мгновенно, а Марисия проснулась и попыталась защититься. Когда она умоляла мужчин не наносить вред ее детям, Кристиан прижал ее шею полотенцем, сломав кость. Пока наверху разгорался ужас, Сюзанна спокойно ждала в гостиной.

После того, как ее родители были убиты, она с братьями инсценировала взлом и убежала. Сюзанна вернулась со своим братом, которому тогда было 15 лет, утром на следующий день после того, как он провел ночь у Даниэля. Она вызвала полицию после того, как "обнаружила" место преступления, но детективы признали инсценировку взлома "любительским". Их также смутило любовное поведение Сюзанны и Даниэля в отделении полиции.

Относительно того, почему Сюзанна сделала это, некоторые говорят, что родители не одобряли ее отношения с Даниэлем, который был безработным и ежедневно курил каннабис. Другие говорят, что она сделала это, чтобы унаследовать богатство своих родителей-миллионеров.

