Из Венгрии начали выгонять российских дипломатов: какая причина

Из Венгрии высылают российских дипломатов / © pixabay.com

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Из Венгрии было выслано 10 сотрудников российского дипломатического представительства. Об этом решении уже проинформировали посла РФ в Будапеште.

Об этом сообщила заместитель премьер-министра Венгрии Анита Орбан.

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Венгрия выслала 10 российских дипломатов из страны

По ее словам, ответственный руководитель МИД Венгрии по ее поручению уже сообщил об этом решении послу России в Будапеште.

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Причиной стала деятельность дипломатов, которую венгерские силы безопасности сочли недопустимой.

«Это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии. Это не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основанный на взаимном уважении и соблюдении правил», — заявила Анита Орбан.

Таким образом, венгерская сторона официально призвала россиян покинуть территорию государства из-за нарушения норм Венской конвенции.

Мадьяр провел кадровые «чистки» в МИДе страны

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после Виктора Орбана начал реорганизацию Министерства иностранных дел, увольняя должностных лиц, работавших с экс-главой ведомства Петером Сийярто.

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По словам парламентского госсекретаря МИД Дьердя Велки, в рамках внутреннего аудита и реорганизации решение о прекращении трудовых отношений инициировали в отношении 45 из более чем 1000 сотрудников.

Увольнения затронули несколько десятков человек, которые при руководстве Сийярто принимали участие в политическом управлении МИД. Велки отметил, что именно эти чиновники напрямую причастны к потере репутации страны, доверию союзников и ее изоляции в ЕС. С каждым работником провели встречу и объяснили причины, после чего 38 человек приняли предложение уйти в отставку.

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