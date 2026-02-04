Из-за оползня провалилась заправка и магазины: есть пострадавшие (видео)

В Каире из-за 15-метрового оползня под землю пошла заправочная станция / © The Sun

Реклама

В столице Египта произошел масштабный обвал почвы, полностью уничтоживший территорию автозаправочной станции. В результате инцидента образовался кратер глубиной 15 метров, под землю ушли два магазина — цветочный и кондитерский. По данным местных СМИ, на момент обрушения в зданиях находились люди, госпитализированы с тяжелыми травмами.

Об этом пишет The Sun.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент крушения: дорога начала медленно проседать, после чего произошел внезапный обвал. Очевидцы на краю пропасти успели скрыться. А один из автомобилей на скорости оставил опасную зону за секунды до падения асфальта. Пострадавших с переломами доставили в больницы. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Реклама

Предварительное расследование указывает на то, что причиной оползня могли стать земляные работы на соседней строительной площадке. Эксперты предполагают, что строительство дестабилизировало почву под заправкой. Городские власти и полиция оцепили район. Специалисты проводят технический осмотр соседних объектов, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

В Каире из-за 15-метрового оползня под землю пошла заправочная станция / © The Sun

Этот инцидент вызвал волну беспокойства среди жителей Каира, поскольку это уже второй подобный случай за последние два месяца. Ранее, в начале декабря аналогичный провал произошел в районе Новый Каир — тогда причиной назвали утечку из магистрального водопровода.

Ранее мы писали, что в Азовском море произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,1 балла. Толчки ощутили даже в Запорожской и Донецкой областях.