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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Из-за атаки БпЛА на Москву в аэропортах застряли сотни пассажиров (видео)

Десятки авиарейсов на прилет и вылет задерживаются в московских аэропортах 22 мая после массированной атаки дронов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака дронами на Москву

Атака дронами на Москву / © ТСН.ua

В московских аэропортах 22 мая в очередной раз застряли сотни пассажиров из-за атаки беспилотников на столицу России. На прилет и вылет задерживаются десятки авиарейсов.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.

Сотни пассажиров не могут вылететь из аэропортов «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» из-за атак, как утверждают россияне, украинских дронов, которые продолжаются с ночи.

Так, по меньшей мере 13 рейсов на вылет задержаны во «Внуково», 11 — в «Домодедово». Также задерживаются рейсы на прилет. В зонах ожидания находятся много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.

Один з московських аеропортів, де застрягли пасажири

Российские власти утверждают, что в течение ночи на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили 28 якобы украинских беспилотников. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны продолжает отражать атаки беспилотников, и что утром были уничтожены еще три дрона, которые летели на российскую столицу.

В свою очередь Минобороны РФ отчиталось о сбитии 105 дронов в течение ночи:

  • 35 — над Москвой и Подмосковьем,

  • 14 — над Орловской областью,

  • 12 — над Курской,

  • 11 — над Белгородской,

  • 10 — над Тульской,

  • 9 — над Калужской,

  • по 3 — над Липецкой и Смоленской,

  • 1 — над Брянской.

Напомним, такая же ситуация уже была в российских аэропортах накануне 9 мая. Так, с 6 мая города РФ были под атакой беспилотников. Из-за опасности не работали московские аэропорты, а также аэропорты в Калуге, Волгограде и Саратове. Граждан РФ, которые не могли вылететь и массово сдавали билеты, охватила настоящая паника.

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