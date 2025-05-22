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Из-за атаки БпЛА на Москву в аэропортах застряли сотни пассажиров (видео)
Десятки авиарейсов на прилет и вылет задерживаются в московских аэропортах 22 мая после массированной атаки дронов.
В московских аэропортах 22 мая в очередной раз застряли сотни пассажиров из-за атаки беспилотников на столицу России. На прилет и вылет задерживаются десятки авиарейсов.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.
Сотни пассажиров не могут вылететь из аэропортов «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» из-за атак, как утверждают россияне, украинских дронов, которые продолжаются с ночи.
Так, по меньшей мере 13 рейсов на вылет задержаны во «Внуково», 11 — в «Домодедово». Также задерживаются рейсы на прилет. В зонах ожидания находятся много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.
Российские власти утверждают, что в течение ночи на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили 28 якобы украинских беспилотников. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны продолжает отражать атаки беспилотников, и что утром были уничтожены еще три дрона, которые летели на российскую столицу.
В свою очередь Минобороны РФ отчиталось о сбитии 105 дронов в течение ночи:
35 — над Москвой и Подмосковьем,
14 — над Орловской областью,
12 — над Курской,
11 — над Белгородской,
10 — над Тульской,
9 — над Калужской,
по 3 — над Липецкой и Смоленской,
1 — над Брянской.
Напомним, такая же ситуация уже была в российских аэропортах накануне 9 мая. Так, с 6 мая города РФ были под атакой беспилотников. Из-за опасности не работали московские аэропорты, а также аэропорты в Калуге, Волгограде и Саратове. Граждан РФ, которые не могли вылететь и массово сдавали билеты, охватила настоящая паника.