Из-за атаки дронов РФ в соседней стране объявили эвакуацию еще одной деревни: подробности

Румыния / © iHNed.cz

Власти Румынии объявили эвакуацию из населенного пункта Чаталхиой в уезде Тулча после инцидента на Дунае, который вызвала атака российских дронов. В результате атаки загорелось судно, перевозившее четыре тонны сжиженного газа. Из-за этого возникла угроза взрыва.

Об этом сообщило румынское издание Observator.

Как сообщает медов, в ночь 17 ноября Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU) объявила тревогу в северной части уезда Тулча после сообщения Генерального штаба ВВС о приближении нескольких целей к румынской границе.

В 11:37 по местному времени активировали систему оповещения RO-ALERT для района населенного пункта Плаура. Сообщение содержало предупреждение об угрозе взрыва и призвало жителей следовать указаниям властей, включая эвакуационные меры.

Во время внеочередного заседания Окружного комитета по чрезвычайным ситуациям Тулча, которое было в 13:00, было принято решение об эвакуации жителей Чаталхиоя. Решение базировалось на оценках, предоставленных Национальной комиссией по контролю над ядерной деятельностью.

Глава уездного совета Тулча Гория Теодореску оценил, что временно эвакуация коснется примерно 100-150 человек, и будет продолжаться до стабилизации ситуации. Пораженное российским дроном судно, на борту которого находился сжиженный газ, расположено примерно в 500 метрах от территории Румынии, в водах Килийского рукава реки Дунай.

Ранее мы писали, что в Румынии в селе Плауру (уезд Тулча) уже эвакуировали 15 человек после того, как в районе Измаила Одесской области вспыхнуло судно, перевозившее сжиженный газ. Пожар возник вследствие атаки российских дронов по украинской территории.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в ночь на 17 ноября регион вновь стал мишенью массированной атаки российских ударных дронов. Взрывы раздались в нескольких городах.