Из-за атаки дронов в РФ произошел пожар в торговом центре (фото)

Беспилотники атаковали город Короча в Белгородской области / © ГУ МЧС России

В Белгородской области России в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар в одном из торговых центров.

Об этом сообщают местные паблики и СМИ со ссылкой на заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, возгорание возникло на кровле коммерческого объекта. Судя по опубликованным им фотографиям, речь идет о крыше ТЦ «Вокзальная», которая охвачена пламенем.

По сообщениям местных пропагандистских ресурсов, жертв или раненых якобы нет, однако центр возгорания в городе Короча до сих пор ликвидируют.

Еще один удар привел к повреждению многоэтажки — в четырех квартирах выбило окна.

Из-за последствий атаки частично остались без электроснабжения город Короча, а также населенные пункты Погореловка и Подкопаевка.

Напомним, Россия уже ведет против Европы гибридную войну — вопрос только когда она станет открытой. Такое мнение высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Между тем, глава МИД Польши Радослав Сикорский встревожил заявлением о войне в Украине и предупредил об угрозе для Польши.