Из-за атаки дронов в РФ произошел пожар в торговом центре (фото)
В Белгородской области РФ после атаки дронов загорелся торговый центр, поврежденные квартиры и часть населенных пунктов остались без света.
В Белгородской области России в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар в одном из торговых центров.
Об этом сообщают местные паблики и СМИ со ссылкой на заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, возгорание возникло на кровле коммерческого объекта. Судя по опубликованным им фотографиям, речь идет о крыше ТЦ «Вокзальная», которая охвачена пламенем.
По сообщениям местных пропагандистских ресурсов, жертв или раненых якобы нет, однако центр возгорания в городе Короча до сих пор ликвидируют.
Еще один удар привел к повреждению многоэтажки — в четырех квартирах выбило окна.
Из-за последствий атаки частично остались без электроснабжения город Короча, а также населенные пункты Погореловка и Подкопаевка.
Напомним, Россия уже ведет против Европы гибридную войну — вопрос только когда она станет открытой. Такое мнение высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Между тем, глава МИД Польши Радослав Сикорский встревожил заявлением о войне в Украине и предупредил об угрозе для Польши.