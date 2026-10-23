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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Из-за атаки дронов закрыли небо над Москвой: в аэропортах эвакуируют пассажиров

Воздушное пространство над столицей страны-агрессора полностью закрыли для полетов гражданской авиации.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Аэропорт «Шереметьево»

Аэропорт «Шереметьево» / © из соцсетей

В пятницу, 23 октября, все четыре московских аэропорта временно приостановили прием и отправку самолетов из-за атаки беспилотников. В «Шереметьево» объявили воздушную тревогу и начали эвакуацию пассажиров в безопасные зоны, а путешественников предупредили о возможных длительных задержках рейсов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы Astra и «Раньше всех» со ссылкой на заявления аэропортов и Росавиации.

Небо над Москвой закрыли, пассажиров эвакуируют

По сообщениям российских источников, ограничения введены во всех четырёх аэропортах Московского региона: «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Воздушное пространство над столицей страны-агрессора полностью закрыли для полётов гражданской авиации.

В «Шереметьево» объявили воздушную тревогу и начали эвакуацию пассажиров. Администрация аэропорта призвала людей покинуть опасные зоны и направиться к ближайшим укрытиям. Также был ограничен доступ в стерильную зону всех терминалов.

Пассажиров предупредили, что из-за мер безопасности расписание рейсов может измениться, а время ожидания рейсов может значительно затянуться.

В то же время в Росавиации заявили, что ситуация в терминалах якобы остается спокойной, а авиакомпании корректируют расписание. Работу гражданской авиации в московском регионе взяли под особый контроль Минтранс РФ и Росавиация.

Мэрия Москвы заявила о сбивании дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о беспилотниках, которые приближались к столице и были сбиты силами противовоздушной обороны. По данным российских источников, общее количество уничтоженных в течение дня БПЛА достигло 17.

Местные жители сообщали о звуках взрывов, которые, вероятно, были связаны с работой ПВО, а также о сиренах воздушной тревоги в отдельных районах города.

Хаос с авиасообщением

Ограничения повлияли и на авиасообщение с другими городами России. В частности, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге ожидал рейсы, перенаправленные из Москвы из-за атаки беспилотников. По данным онлайн-табло, семь рейсов из Санкт-Петербурга в Москву были отменены, ещё ряд вылетов задерживался.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» также сообщили о корректировке расписания из-за ограничений в московских аэропортах.

Напомним, что 23 октября в России были зафиксированы удары по стратегическим объектам в Нижегородской области и Пермском крае, а под Москвой работала ПВО. Под прицелом оказались ключевой дата-центр налоговой службы и один из крупнейших химических заводов РФ.

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