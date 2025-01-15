Из-за атаки на Украину Польша подняла свою боевую авиацию

В Польше также приведены в высшее состояние готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

Польша подняла в небо свою боевую авиацию 15 января из-за ракетной атаки России по Украине.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польша задействовала дежурство боевых пар, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшее состояние готовности.

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"В связи с атакой Российской Федерации на объекты, расположенные в том числе и на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация. Согласно действующему порядку оперативный командующий Вооруженными силами задействовал все имеющиеся силы и средства, задействовано дежурство боевых пар, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшее состояние готовности", – говорится в заявлении.

В командовании Вооруженных сил добавили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям.

"Оперативное командование Вооруженных сил контролирует ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, под утро 15 января Россия устроила массированную ракетную атаку по Украине. Была объявлена масштабная воздушная тревога и в нескольких областях раздались взрывы.

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