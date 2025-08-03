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Из-за атаки неизвестных дронов в трех российских городах горят НПЗ
В трех российских городах – Кстове, Сочи и Адлере – произошли пожары на территории нефтеперерабатывающих заводов после вероятных атак беспилотников.
В ночь на 3 августа 2025 года в России произошло несколько пожаров на территории нефтеперерабатывающих предприятий после вероятных атак беспилотников .
По данным российских СМИ, в Кстове Нижегородской области загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Огонь разразился после громких взрывов, которые слышали местные жители.
В районе Адлера (Краснодарский край) сообщают о возгорании на территории местного НПЗ после атаки неизвестных дронов. Местные паблики публикуют фото и видео с пламенем и клубами дыма.
Также в Сочи очевидцы слышали взрывы в районе нефтеперерабатывающего предприятия, после чего появились сообщения о пожаре Официальной информации от местных властей пока нет.
Напомним, что ранее взрывы прогремели в Керчи и Феодосии : перекрыто движение по Крымскому мосту, в небе работает авиация.