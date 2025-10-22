Из-за атаки РФ по Украине Румыния объявила тревогу и подняла истребители

F-16 / © Associated Press

Реклама

В ночь со вторника на среду, 21-22 октября, жители северной части уезда Тулча получили сообщение RO-Alert из-за новой атаки дронами со стороны Российской Федерациина украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

об этом сообщает издание MApN

По информации Министерства национальной обороны Румынии (MApN), системы наблюдения зафиксировали группу воздушных целей, которые двигались в направлении устья Килии и дельты Дуная. Около 00:50 два истребителя F-16 с 86-й авиабазы Борчеа были подняты в воздух для мониторинга ситуации.

Реклама

По сообщениям румынских военных, было зафиксировано около 10 взрывов на украинской стороне, в районах городов Измаил и Килия, однако ни один беспилотник не нарушил воздушное пространство Румынии.

Командир миссии имел предварительное разрешение на уничтожение воздушных целей в случае их вторжения на территорию страны или угрозы безопасности граждан.

Около 02:35 с 57-й авиабазы Михай Когелничану взлетели также два немецких истребителя Eurofighter Typhoon для выполнения миссии усиленной воздушной полиции НАТО.

Сообщение о завершении воздушной тревоги для жителей севера уезда Тулча было передано около 03:00, после чего все самолеты безопасно вернулись на свои базы (в 03:00 и 03:50 соответственно).

Реклама

Сегодня, 22 октября, межведомственная группа специалистов из Министерства обороны, МВД и Службы разведки Румынии (SRI) проведет осмотр территории на румынском берегу Дуная вблизи украинских населенных пунктов, попавших под атаку, для оценки ситуации.

В своем обращении Министерство обороны Румынии решительно осудило действия Российской Федерации, назвав их безответственными и представляющими угрозу региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

«Такие инциденты демонстрируют полное пренебрежение России к нормам международного права и ставят под угрозу не только безопасность румынских граждан, но и коллективную безопасность НАТО», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Румыния остается преданной своим обязательствам как член НАТО и продолжит тесно сотрудничать с партнерами и союзниками для мониторинга и защиты национального воздушного пространства.

Реклама

Министерство заверило, что все необходимые меры безопасности постоянно действуют, а оборонные структуры страны готовы оперативно реагировать на любые подобные ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью и утром среды, 22 октября, Россия атаковала столицу, из-за российской атаки на Киев погибли по меньшей мере два человека.