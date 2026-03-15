Из-за атаки РФ в Молдове ограничили воду: что произошло с Днестром

Молдова / © Associated Press

Реклама

Правительство Молдовы объявило режим экологической тревоги в бассейне Днестра сроком на 15 дней с 16 марта 2026 года. Причиной стало загрязнение реки нефтепродуктами, создающее риск окружающей среды и здоровья людей.

Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Мунтян.

По его словам, решение было принято после анализа рисков, проведенного профильными учреждениями, а также после обращений Министерства окружающей среды и Национального агентства общественного здоровья в Национальный центр кризисного управления.

Реклама

«Мы принимаем это решение, чтобы предотвратить любую угрозу для здоровья населения. Из-за продолжающегося загрязнения нефтепродуктами и риска его распространения необходимо оперативно мобилизовать все ресурсы», — заявил Мунтяну.

После обнаружения утечки загрязняющих веществ в реке соответствующие службы приступили к постоянному мониторингу ситуации. В критических точках были установлены специальные дамбы и абсорбирующие материалы для сдерживания загрязнения. Также регулярно принимают пробы воды, результаты которых анализируют в режиме реального времени.

В некоторых районах страны из-за угрозы загрязнения ограничили подачу воды.

Загрязнение Днестра после атаки РФ

По данным украинских ведомств, 10 марта в Днестре обнаружили пятна технических масел в районе села Лядова Ярышевской общины Могилев-Подольского района Винницкой области.

Реклама

Загрязнение постепенно распространилось вниз по течению реки и добралось до молдавской деревни Наславча.

Предварительно установлено, что утечка технических (трансформаторных) масел могла произойти после российской атаки на энергетическую инфраструктуру в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, которая произошла 7 марта.

Украинское Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства провело консультации в рамках работы Днестровской комиссии вместе с ГСЧС, областными администрациями, Укргидроэнерго, Государственным агентством водных ресурсов и Государственной экологической инспекцией.

Замминистра Ирина Овчаренко заявила, что этот инцидент является очередным проявлением экологической агрессии России.

Реклама

«Россия еще раз подтверждает, что ведет войну не только против Украины, но и против окружающей среды. Поражение энергетической инфраструктуры повлекло утечку технических масел в Днестр, что создало трансграничную экологическую угрозу», — подчеркнула она.

