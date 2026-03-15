Из-за атаки РФ в Молдове ограничили воду: что произошло с Днестром
В Молдове ввели режим экологической тревоги и ограничили водоснабжение в отдельных районах из-за загрязнения реки Днестр. По предварительным данным, это явилось следствием российской атаки по энергетической инфраструктуре Украины.
Правительство Молдовы объявило режим экологической тревоги в бассейне Днестра сроком на 15 дней с 16 марта 2026 года. Причиной стало загрязнение реки нефтепродуктами, создающее риск окружающей среды и здоровья людей.
Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Мунтян.
По его словам, решение было принято после анализа рисков, проведенного профильными учреждениями, а также после обращений Министерства окружающей среды и Национального агентства общественного здоровья в Национальный центр кризисного управления.
«Мы принимаем это решение, чтобы предотвратить любую угрозу для здоровья населения. Из-за продолжающегося загрязнения нефтепродуктами и риска его распространения необходимо оперативно мобилизовать все ресурсы», — заявил Мунтяну.
После обнаружения утечки загрязняющих веществ в реке соответствующие службы приступили к постоянному мониторингу ситуации. В критических точках были установлены специальные дамбы и абсорбирующие материалы для сдерживания загрязнения. Также регулярно принимают пробы воды, результаты которых анализируют в режиме реального времени.
В некоторых районах страны из-за угрозы загрязнения ограничили подачу воды.
Загрязнение Днестра после атаки РФ
По данным украинских ведомств, 10 марта в Днестре обнаружили пятна технических масел в районе села Лядова Ярышевской общины Могилев-Подольского района Винницкой области.
Загрязнение постепенно распространилось вниз по течению реки и добралось до молдавской деревни Наславча.
Предварительно установлено, что утечка технических (трансформаторных) масел могла произойти после российской атаки на энергетическую инфраструктуру в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, которая произошла 7 марта.
Украинское Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства провело консультации в рамках работы Днестровской комиссии вместе с ГСЧС, областными администрациями, Укргидроэнерго, Государственным агентством водных ресурсов и Государственной экологической инспекцией.
Замминистра Ирина Овчаренко заявила, что этот инцидент является очередным проявлением экологической агрессии России.
«Россия еще раз подтверждает, что ведет войну не только против Украины, но и против окружающей среды. Поражение энергетической инфраструктуры повлекло утечку технических масел в Днестр, что создало трансграничную экологическую угрозу», — подчеркнула она.
Напомним, ранее учёные впервые оценили влияние ракетных атак РФ на атмосферу в Украине. Что такое экологический парадокс войны, как обстрелы заводов, влияют на здоровье и климат.