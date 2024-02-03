Из-за аварии пассажирского самолета аэропорт Вильнюса прекратил работу: что произошло (фото)

В субботу, 3 февраля, из-за аварии пассажирского самолета, совершавшего посадку, международный аэропорт Вильнюса был вынужден приостановить все рейсы на несколько часов.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Авария произошла в 14:20 во время приземления самолета компании Avion Express, выполнявшего чартерный рейс из Милана. На борту находились 179 пассажиров и шесть членов экипажа.

В администрации аэропорта сообщили, что никто из пассажиров самолета не пострадал, но взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть для всех рейсов до 17:40. Прибывающие в Вильнюс рейсы перенаправляли в другие аэропорты страны — в Каунас и Палангу.

Как рассказал изданию один из пассажиров, не ставший называть своего имени, самолет сначала приземлился на взлетную полосу, затем его занесло в траву, а затем он снова вернулся на взлетную полосу.

"Когда самолет приземлился на траву, грязь начала брызгать на окна, и через них ничего не было видно", — сказал мужчина.

Пока обстоятельства и причины инцидента выясняют.

Напомним, в США на борту самолета авиакомпании Alaska Airlines, на котором находились 177 пассажиров и членов экипажа, возникла паника после того, как во время полета разбилось одно из окон в салоне.

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