Из-за беженцев из Беларуси Германия будет усиленно патрулировать границу с Польшей

Из-за беженцев из Беларуси Германия будет усиленно патрулировать границу с Польшей

Речь идет преимущественно о людях с Ближнего Востока.

Германия предлагает Польше помощь в охране общей границы, чтобы справиться с ростом числа нелегальных мигрантов, которые направляются из Беларуси в Польшу и затем в Германию.

Соответствующее письмо министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер направил польскому коллеге Мариушу Каминскому. Письмо, датировано понедельником, 18 октября, пишет DW.

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Так, Зеегофер предлагает усилить совместные патрули вдоль немецко-польской границы, чтобы исключить "нелегальное перемещение" людей на территорию Германии.

"Эти патрули должны осуществляться, в первую очередь, на территории, конечно же, под польским командованием", — написал он.

Зеегофер также предложил Польше "логистическую поддержку", в частности, с размещением мигрантов и беженцев. Однако, по его словам, Польше следует привлечь к охране своих границ агентство ЕС Frontex, чтобы противостоять будущим вызовам.

Следует отметить, что до сих пор Польша отказывалась от помощи агентства при защите своих границе.

Напомним:

С августа польские пограничники предотвратили около 16 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, за первую декаду октября таких попыток было 5 тыс. В связи с миграционным давлением, правительство Польши 2 сентября ввело в пограничной полосе чрезвычайное положение, охватывающее 183 населенных пункта в Люблинском и Подляшском воеводствах. Власти Польши считают, что миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться надолго.

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