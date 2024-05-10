Из-за больших потерь Россия пытается нарастить выпуск новых самолетов - Свитан

У России есть трудности с самолетами Су-35 Су-57 и Су-34.

Российские захватчики пытаются срочно нарастить производство новых истребителей из-за серьезных потерь на фронте.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Он отметил, что у России есть трудности с самолетами Су-35 и Су-57. Также в РФ хотят увеличить производство Су-34, поскольку они могут выпускать не более 20 самолетов в год.

"Сейчас эти самолеты у врага стали как "расходники". Они очень многое теряют Су-34, в частности, из-за сбития украинскими силами. Их достают системы Patriot, и тогда враг теряет эти самолеты десятками. Именно поэтому россияне сосредоточят усилия на производстве Су-34" ", — заявил Рассвет.

Также у РФ есть проблемы с самолетами Су-57, поскольку этот борт не дотягивает до самолетов пятого поколения, как заявляли россияне по многим показателям.

Также у Москвы есть проблемы с экспортом самолетов, в частности, их истребитель Су-35 не продается, от него практически отказался весь мир, кроме иранцев.

"Су-57 вообще никуда не ушел, ведь оказался слишком дорогим для экспорта. Поэтому его производить не будут, и перейдут, вероятно, на производство Су-34", — подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, ранее сообщалось, что управляемые авиабомбы, которыми россияне упрекают прифронтовые регионы, быстро перестанут быть проблемой, как только Украина получит истребители F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ за две недели уничтожили больше Су-34, чем РФ производит за год.

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