Из-за бронепоезда Путина остановили железнодорожное движение под Москвой

Владимир Путин, пересевший на бронепоезд, создает проблемы для пассажиров Российской железной дороги.

На одной из самых загруженных ветвей Московско-Тверской железной дороги вечером пятницы, 17 февраля, остановилось движение пассажирских поездов из-за спецпоезда российского президента Владимира Путина.

О вынужденных задержках сообщили в Telegram-канале "Едем по Москве".

Поезда, отправившиеся с Ленинградского вокзала в 18.15 по московскому времени, остановились на участке от станции "Моссельмаш" на всех путях. На участке от Москвы до "Моссельмаша" возникла настоящая пробка из поездов.

Причиной остановки называли пропуск спецпоезда. Движение возобновилось около 18:50.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что поезда на Ленинградском направлении следовали с опозданием.

Близкий к Кремлю политолог, ранее бывший идеологом путинской партии "Единая Россия" Сергей Марков отметил, что Путин, по слухам, решил опробовать спецпоезд для поездки в свою резиденцию на Валдае. Там президент должен завершить подготовку послания Федеральному собранию, которое намечено на 21 февраля.

Транспортники, по всей видимости, недовольны тем, что бронепоезд Путина ломает расписание и "сливают" информацию о его движении, считает Марков.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин активно начал пользоваться бронепоездом для поездок внутри страны, не доверяя авиатранспорту.

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