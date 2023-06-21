Из-за бунта в женской тюрьме погибли более 40 заключенных

В женской тюрьме недалеко от столицы Гондураса произошли беспорядки.

Недалеко от Тегусигальпа, столицы Гондураса, произошел бунт в женской тюрьме во время которого по меньшей мере 41 женщина была убита, а некоторые из них погибли в результате смертельных ожогов.

Об этом пишет The Guardian.

Президент ассоциации семей заключенных Дельма Ордонез сообщила, что в тюрьме произошла драка между членами враждующих группировок Barrio 18 и Mara Salvatrucha (MS-13).

Некоторые из жертв были застрелены, и не менее семи заключенных находятся в больнице из-за огнестрельных и ножевых ранений.

Руководитель пенитенциарной системы страны Хулисса Вильянуева предполагает, что беспорядки начались из-за недавних попыток властей подавить незаконную деятельность в тюрьмах.

В 2017 году в Гватемале произошли массовые беспорядки в женской тюрьме, когда заключенные подожгли матрасы в знак протеста против изнасилований и других видов жестокого обращения в переполненном учреждении. Тогда погибла 41 девушка.

Еще одна трагедия произошла в Гондурасе в 2012 году в пенитенциарной колонии Комаягуа, где 361 заключенный погиб во время пожара.

Напомним, в Подмосковье горел цех по производству паллет – огонь перекинулся на соседние склады.

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