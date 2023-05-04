Из-за бутылки пива возник дипломатический инцидент между Россией и Финляндией

В консульстве РФ в автономном регионе Финляндии разбили окно, бросив в него бутылку пива.

В четверг, 4 мая, Россия пожаловалась Финляндии на якобы случившиеся "акты вандализма" в российском консульстве на Аландских островах — демилитаризованной зоне в Балтийском море между Финляндией и Швецией, имеющей статус автономного региона. Это первый дипломатический инцидент между двумя странами после вступления Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Финляндии.

Российские дипломаты пожаловались, что группа лиц бросила на территорию консульства "шумовое устройство" и другие предметы, нанеся строению материальный ущерб.

"Ущерб состоит в том, что почтовый ящик консульства был сбит с подставки и брошена бутылка пива в консульство, в результате чего было повреждено окно", — сообщили российские чиновники.

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В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия злоумышленников создавали "прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российского представительства".

Местная полиция заявила, что провела предварительное расследование по делу, добавив, что личности людей, которые могли быть причастны к этому случаю, установлены.

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что полиция продолжает расследовать инцидент. "Случай вызывает сожаление", — также заявили в министерстве.

Консульское присутствие России в автономном регионе стало предметом дебатов в Финляндии после того, как в прошлом году РФ началf полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, Финляндия 4 апреля 2023 официально стала членом Североатлантического Альянса.

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